Потребление крепкого алкоголя в Черноземье больше всего выросло в приграничной Белгородской области

В 2022 году потребление крепкого алкоголя в Черноземье сильнее всего увеличилось в приграничных Белгородской и Курской областях. Об этом сообщается приводятся в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на данных Росалкогольрегулирования о розничных продажах спиртосодержащей продукции в натуральном выражении. В этих двух регионах, как неоднократно сообщали местные власти, в том числе расквартированы военные подразделения, прикрывающие границу с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по увеличению потребления крепкого алкоголя Черноземья стала Белгородская область. Там розничные продажи водки, коньяка и других напитков крепче 25 градусов в расчете на одного человека увеличились на почти 19% к 2021 году. Продажи пива выросли почти на 4%, вина — уменьшились на 1%.

В целом в России потребление крепкого алкоголя в 2022 году увеличилось на 8%, пива — осталось неизменным, вина — сократилось на 6%

В абсолютном выражении потребление крепкого в Белгородской области увеличилось до 5 л на одного жителя в год (в среднем по России — 6,8 л), пива — до 54,2 л (52,2 л по РФ), вина — снизилось до 3,7 л (6,2 л по РФ). Это еще далеко от регионов-лидеров по этому показателю. К примеру, в Карелии потребление составило 15,5 л крепкого на человека, на Сахалине — 14,1 л, на Камчатке — 12,4 л.

В Курской области розничные продажи крепкого на душу населения увеличились на 16% (5,6 л в абсолютном выражении), пива — на почти 6% (47,1 л), вина — сократились на 6% (5,1 л).

Другие регионы Черноземья показали менее заметную динамику. Тамбовская область показала рост по крепкому на 13%, однако потребление пива сократилось на 13%, а вина — на 6%. В Орловской области эти показатели выросли на 12% и снизились на 3% и 8% соответственно. В Воронежской области потребление крепкого спиртного увеличилось на 11%, пива — на 5%, вина — сократилось на 7%.

Наименьший рост потребления крепкого фиксируется в Липецкой области — продажи увеличились на 8%. Пива в регионе стали покупать на 5% меньше, вина — на 8%.

Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаеля отмечает, что «факт особенно высокого роста реализации ликероводочной продукции крепче 25 градусов происходил на фоне ухода из России многих зарубежных алкогольных брендов»: «Вероятно, часть потребителей могла закупиться импортным алкоголем впрок. При этом водка и коньяк подорожали меньше, чем вино и пиво, что также отразилось на росте потребления».

«В целом употребление спиртного традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса. Показательно, что уже к середине 2022 года расходы россиян на вредное потребление — то есть на алкоголь, табачную продукцию и сладости — выросли на 20%»,— заключил эксперт

За счет каких видов и ценовых категорий алкоголя могло увеличиться потребление — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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