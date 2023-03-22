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Мэрия Екатеринбурга планирует продать старинное здание рядом со стройплощадкой УГМК

Мэрия Екатеринбурга внесла в план приватизации «Здание Страховой кассы» (ул. Пушкина, 28) напротив Литературного квартала. Как указано в постановлении администрации, объект будет вынесен на торги. Продать планируют нежилое двухэтажное здание и земельный участок под ним.

Отметим, то рядом компании «Екатеринбург-Сити» (связана с УГМК) ведет строительство семиэтажного офисного здания. Для объекта «Здание Страховой кассы» были установлены охранные зоны. Тогда генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин заявлял, что объект культурного наследия надо восстанавливаться, приводить в порядок и приспосабливать. «Оно к сожалению, не наше. По этому зданию есть разные идеи, думаю с ним все будет хорошо»,— заявлял ранее господин Мордовин.

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