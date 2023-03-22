Немецкий футболист Месут Озил объявил о завершении карьеры

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Месут Озил объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Месут Озил

Фото: Michael Probst / AP Месут Озил

Фото: Michael Probst / AP

«После вдумчивых размышлений я объявляю о своем уходе из профессионального футбола… В последние недели и месяцы, получив несколько травм, мне становится понятней, что пора уходить с большой футбольной сцены»,— написал Озил.

В заявлении футболист также поблагодарил все клубы, за которые выступал в ходе своей карьеры,— «Шальке 04», «Вердер», «Реал Мадрид», «Арсенал», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир», а также тренеров и товарищей по командам. Кроме того, Озил поблагодарил за поддержку членов своей семьи, близких друзей и фанатов.

Месут Озил начал профессиональную карьеру в 2006 году в футбольном клубе «Шальке 04» из Гельзенкирхена. 34-летний Озил — чемпион Испании («Реал Мадрид»), обладатель Кубка Германии («Вердер») и Кубка Испании («Реал Мадрид»), а также трехкратный обладатель Кубка Англии («Арсенал»). В 2014 году он в составе сборной Германии стал победителем чемпионата мира в Бразилии.

Эрдни Кагалтынов