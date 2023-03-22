Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани высокопоставленные сотрудники ФССП обвиняются во взяточничестве

Славянский городской суд Краснодарского края рассмотрит уголовное дело в отношении двоих бывших заместителей начальников отделов краевого управления ФССП РФ, а также взяткодателя и посредника, сообщают следственное управление СКР и прокуратура края. По версии обвинения, высокопоставленные сотрудники службы судебных приставов за денежное вознаграждение организовывали удаление из базы данных сведений о запрете гражданам на выезд за пределы России.

По данным следствия, в период с 2019 года по 2021 год двое тогдашних заместителей разных отделов краевого УФССП России разработали преступную схему получения взяток от граждан за внесение в информационную систему сведений о снятии с должников временных ограничений на выезд из РФ. После получения взятки один из злоумышленников подключался к рабочей станции какого-либо территориального отдела ФССП и изготавливал от имени пристава-исполнителя районного отдела постановление о снятии ограничения на выезд должника, куда вносились заведомо ложные сведения о погашении задолженности. Когда должник уезжал из России, сотрудник ФССП удалял фальшивые документы из программного комплекса службы. Следствие вменяет злоумышленникам три эпизода получения взяток на общую сумму 200 тыс. руб.

С учетом того, что банковский счет, на который поступали незаконно полученные денежные средства, был открыт в городе Славянске-на-Кубани, уголовное дело направлено в Славянский городской суд.

Анна Перова, Краснодар

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...