На Кубани высокопоставленные сотрудники ФССП обвиняются во взяточничестве

Славянский городской суд Краснодарского края рассмотрит уголовное дело в отношении двоих бывших заместителей начальников отделов краевого управления ФССП РФ, а также взяткодателя и посредника, сообщают следственное управление СКР и прокуратура края. По версии обвинения, высокопоставленные сотрудники службы судебных приставов за денежное вознаграждение организовывали удаление из базы данных сведений о запрете гражданам на выезд за пределы России.

По данным следствия, в период с 2019 года по 2021 год двое тогдашних заместителей разных отделов краевого УФССП России разработали преступную схему получения взяток от граждан за внесение в информационную систему сведений о снятии с должников временных ограничений на выезд из РФ. После получения взятки один из злоумышленников подключался к рабочей станции какого-либо территориального отдела ФССП и изготавливал от имени пристава-исполнителя районного отдела постановление о снятии ограничения на выезд должника, куда вносились заведомо ложные сведения о погашении задолженности. Когда должник уезжал из России, сотрудник ФССП удалял фальшивые документы из программного комплекса службы. Следствие вменяет злоумышленникам три эпизода получения взяток на общую сумму 200 тыс. руб.

С учетом того, что банковский счет, на который поступали незаконно полученные денежные средства, был открыт в городе Славянске-на-Кубани, уголовное дело направлено в Славянский городской суд.

Анна Перова, Краснодар