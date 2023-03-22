«Пассажиравтотранс» закупит 114 больших автобусом более чем за 3,3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге в течение 2023 года появится более сотни новых особо больших автобусов. Соответствующие аукционы объявил СПб ГУП «Пассажиравтотранс», обратил внимание «Деловой Петербург» 22 марта.

Суммарно перевозчик готов потратить до 3,39 млрд руб. По двум аукционам «Пассажиравтотранс» закупит 114 двухсекционных дизельных автобусов. Каждый из автобусов оценили в 29,8 млн руб. В текущем году заказчик рассчитывает получить 54 автобуса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский «Пассажиравтотранс» обновит более трети автопарка в 2023 году.

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