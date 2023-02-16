Петербургский «Пассажиравтотранс» обновит более трети автопарка в 2023 году

ГУП «Пассажиравтотранс» планирует обновить более трети всего своего автобусного парка за счет закупок предыдущего года и запланированных на текущий, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на руководство предприятия. Почти половину новых единиц транспорта ГУП планирует закупить на собственные средства.

«За счет бюджета города будут также приобретены 176 автобусов большого класса со сроками поставки в 2023-2024 годах. Кроме того, для расширения применения экологически чистого транспорта рассматривается возможность закупки в 2023 году 25 электробусов. Реализация этих планов, а также масштабная закупка 2022 года позволят обновить до конца этого года более трети нашего автопарка»,— цитирует издание генерального директора «Пассажиравтотранса» Андрея Лызина.

Всего планируется приобрести почти 350 единиц различной техники, в том числе 142 двухсекционных автобуса особо большого класса. Часть машин будет закуплено на субсидию, предоставленную правительством Петербурга.

В 2022 году «Пассажиравтотранс» закупил 429 единиц техники за 7,8 млрд рублей.

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