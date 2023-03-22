Объединенные в пространстве

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о нововведениях, которые обещают организаторы мебельного салона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: salonemilano.it Фото: salonemilano.it

С 18 по 23 апреля в пригороде Милана пройдет 61-я по счету мебельная выставка Salone del Mobile. Помню, когда я приехала на нее впервые, прежде всего она поразила меня размерами, а также тем, что без грамотного руководства только на самой основной экспозиции в Ро можно заблудиться, а есть еще насыщенная неделя дизайна, которая проходит параллельно с салоном в самом городе.

Поэтому давайте поговорим о том, что нового и интересного обещают в этом году. Среди нововведений, которые невозможно будет не заметить, — расположение экспозиции на одном этаже. Проходящий раз в два года салон света Euroluce тоже подвергся перепланировке. Обещают «более практичную и умную кольцеобразную планировку».

Вот что говорит президент Salone del Mobile.Milano Мария Порро: «Мы перепроектировали Euroluce, объединив пространства для компаний с пространствами междисциплинарного культурного содержания, связанного с отношениями между светом, архитектурой, искусством и наукой».

Концепция «Город огней» станет главной темой культурной программы Euroluce. Тут будут и лекции, и выставки, и иммерсивные инсталляции. Нововведения на этом не заканчиваются — о других расскажу обязательно в ближайшем будущем.