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Коммерсантъ FM
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«Том Сакс давно знаменит эксцентричными правилами»

Дмитрий Буткевич — о скандале с американским скульптором

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, почему сотрудники Тома Сакса обвиняют его в некорректном поведении и заявляют о пугающей рабочей обстановке в мастерской.

Фото: Frank Augstein / AP

Фото: Frank Augstein / AP

Есть такой американский скульптор Том Сакс. Известен он широким применением в своем творчестве метода апроприации, то есть, говоря проще, использования чужих идей как своих. Творческий метод такой. В частности, широко применяет бриколаж, когда берутся подержанные вещи разного назначения для создания своих произведений (типа секонд-хенда). А еще крайне активно выступает апологетом метода организации пространства по типу ноллинга.

Этот термин (knolling) отсылает к мебельной компании Knoll, которая группировала предметы в пространстве параллельно или под углом строго в 90 градусов. Такой вот художник Том Сакс. Долгое время он сотрудничал с компанией Nike, еще в 2012 году они выпустили в коллаборации серию кроссовок NikeCraft Mars Yard 1.0. Затем — 2.0. Причем на упаковке, созданной Саксом, красовался слоган «Работай как раб» (Work like a slave). Раньше это Nike не смущало — потом стало тревожить, и слова с упаковки убрали.

А теперь сотрудники Сакса заявляют о «дестабилизирующей» и «пугающей» рабочей среде в их мастерской. Бывшие сотрудники уверяют, что Сакс неоднократно делал неуместные комментарии, связанные с полом и внешним видом работников, бросал предметы через комнату в их сторону, ходил по мастерской только в нижнем белье, называя их «аутистами», «отсталыми», «стервами» и другими нехорошими словами.

Сакс давно знаменит эксцентричными правилами, которые он устанавливает для себя и своих сотрудников. Почему это вызвало общественное осуждение именно сейчас, не очень понятно. Некоторые из них были обнародованы в публичном видео под названием 10 bullets («10 пуль»). Среди 10 правил требование убирать посуду и слоган Always be knolling — «Всегда будь ноллингом». Смысл таков: расставляй все предметы непременно под углом 90 градусов. Про нижнее белье, кстати, там нет ни слова.

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