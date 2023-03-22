Meta обвинили в игнорировании торговли людьми и педофилии в ее соцсетях

Несколько пенсионных и инвестиционных фондов, владеющих акциями Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), обвинили компанию в том, что она игнорирует преступную деятельность, осуществляемую в ее социальных сетях, и как следствие — в неспособности защитить интересы акционеров. Соответствующий иск был подан в понедельник в административный суд штата Делавэр, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Истцы обвиняют Марка Цукерберга и других руководителей Meta в том, что они «закрывали глаза» на торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию детей, которые осуществляются с помощью социальных сетей Facebook и Instagram. Как отмечается в иске, он был подан исходя из того, что правление не сумело объяснить акционерам, как оно намерено решить эту проблему. «Единственным логичным выводом является то, что правление сознательно решило разрешить платформам Meta продвигать и облегчать торговлю людьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации»,— говорится в иске.

В ответном заявлении Meta отвергла все обвинения: «Мы недвусмысленно запрещаем эксплуатацию человека и сексуальную эксплуатацию детей. Утверждения, содержащиеся в этом иске, неверно характеризуют наши усилия по борьбе с этим видом деятельности. Наша цель — помешать людям, которые стремятся эксплуатировать других, использовать нашу платформу».

Кирилл Сарханянц