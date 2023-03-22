Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Meta обвинили в игнорировании торговли людьми и педофилии в ее соцсетях

Несколько пенсионных и инвестиционных фондов, владеющих акциями Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), обвинили компанию в том, что она игнорирует преступную деятельность, осуществляемую в ее социальных сетях, и как следствие — в неспособности защитить интересы акционеров. Соответствующий иск был подан в понедельник в административный суд штата Делавэр, сообщает Reuters.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Истцы обвиняют Марка Цукерберга и других руководителей Meta в том, что они «закрывали глаза» на торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию детей, которые осуществляются с помощью социальных сетей Facebook и Instagram. Как отмечается в иске, он был подан исходя из того, что правление не сумело объяснить акционерам, как оно намерено решить эту проблему. «Единственным логичным выводом является то, что правление сознательно решило разрешить платформам Meta продвигать и облегчать торговлю людьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации»,— говорится в иске.

В ответном заявлении Meta отвергла все обвинения: «Мы недвусмысленно запрещаем эксплуатацию человека и сексуальную эксплуатацию детей. Утверждения, содержащиеся в этом иске, неверно характеризуют наши усилия по борьбе с этим видом деятельности. Наша цель — помешать людям, которые стремятся эксплуатировать других, использовать нашу платформу».

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...