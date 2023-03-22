Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд приговорил экс-главу Всероссийского общества глухих Рухледева к семи годам колонии за растрату

Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам заключения бывшего президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева. Его признали признав виновным в многомиллионных растратах средств организации. 78-летний Рухледев будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Экс-президенту ВОГ вменяется четыре эпизода хищения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств организации. Расследование хищений в ВОГ вели с января 2018 года. За каждое из преступлений представители прокуратуры попросили для пожилого мужчины с инвалидностью по шесть лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. До решения суда ему был вынесен запрет определенных действий.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Олимпийцу века выставили срок за растрату».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...