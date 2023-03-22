Суд приговорил экс-главу Всероссийского общества глухих Рухледева к семи годам колонии за растрату

Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам заключения бывшего президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева. Его признали признав виновным в многомиллионных растратах средств организации. 78-летний Рухледев будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Экс-президенту ВОГ вменяется четыре эпизода хищения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств организации. Расследование хищений в ВОГ вели с января 2018 года. За каждое из преступлений представители прокуратуры попросили для пожилого мужчины с инвалидностью по шесть лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. До решения суда ему был вынесен запрет определенных действий.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Олимпийцу века выставили срок за растрату».

Лаура Кеффер