Особняк Юсуповой в Петербурге стал собственностью музея «Исаакиевский собор»

Исторический дом княгини Юсуповой на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге перешел в ведение музея «Исаакиевский собор». Об этом сообщил председатель комитета по культуре города Федор Болтин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«У нас большие планы на эти помещения - в ближайшие два года мы намерены подготовить проект и пройти экспертизу, чтобы приступить к воссозданию и реставрации объекта. Он должен стать общедоступным и войти в культурную жизнь города»,— рассказал господин Болтин агентству «Интерфакс».

Он отметил, что музей осуществляет инженерное обследование особняка и проектировочные работы за счет собственных средств. «Это позволит сократить сроки необходимых работ»,— добавил господин Болтин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на 2023 год на реставрацию Исаакиевского собора в Петербурге выделили 250 млн рублей.

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