Медвёдовский мясокомбинат с начала работы выпустил 870 тонн колбасных изделий

Мясокомбинат ООО «ММК» в станице Медвёдовской Краснодарского края, действующий с августа прошлого года, выпустил 870 тонн колбасных изделий, из них 150 тонн под брендом «Медвёдовские традиции». В текущем году предприятие планирует увеличить ежемесячный выпуск продукции

Процесс создания колбасы сырокопчёной «Брауншвейгской ГОСТ» на ООО «ММК»



«После реконструкции завода первые партии продукции поступили на рынок в августе, а сырокопченые — в ноябре 2022 года. При этом в декабре мы отгрузили уже более 162 тонн колбас и деликатесов, в том числе 55 тонн сырокопченых изделий. На этот год у нас амбициозные планы по наращиванию производства, ведь сейчас мощности отделения сырокопчения загружены только наполовину. Кроме того, мясокомбинат готовится к аттестации продукции для экспорта и выпуску изделий в сегменте премиум плюс»,— рассказала генеральный директор компании Виктория Сербат.

По словам Сербат, экономические санкции не влияют на оснащение завода запчастями для оборудования и необходимыми расходными материалами, при этом поддерживается неснижаемый запас объемов специй, оболочек, упаковки на ближайшие несколько месяцев.

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В ассортименте «Медвёдовских традиций» уже 56 позиций среднего и премиального сегментов: традиционные колбасы, соответствующие ГОСТ, и европейские, изготовленные по современным рецептурам. Продукция изготовлена исключительно из мяса с собственных ферм «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. Несколько образцов уже получили признание экспертов отрасли продовольствия. За сырокопченые колбасы «Сальчичон», «Брауншвейгская», «Сервелат Фирменный», а также сырокопченый бекон ООО «ММК» удостоено золотой медали конкурса «Лучший продукт — 2023» международной выставки «Продэкспо» в Москве.

«Сейчас ассортимент "Медвёдовских традиций" представлен преимущественно в фирменной сети "Агрокомплекс Выселковский". В этом году в нем появились новинки по более доступным ценам,— сообщил директор розничной торговли "Агрокомплекса" им. Н. И. Ткачева Алексей Хохлов.— Наши покупатели регулярно оставляют положительные отзывы за высокое качество и натуральный вкус продукции "Медвёдовских традиций". И чтобы порадовать их еще больше, мы объявили акцию на ряд товаров бренда. Скидки до 37%* по карте лояльности будут действовать до 3 апреля».

*С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 800 250 06 90. Срок проведения акции 21.03.2023–03.04.2023 г.

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