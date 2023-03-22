СОФПП разработал мобильное приложение для предпринимателей и обновил логотип

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) представил мобильное приложение, с помощью которого СОФПП готов оказывать услуги. Презентация прошла в креативном пространстве «Домна» в Екатеринбурге. Сейчас в приложении можно создать личный профиль и добавить организации, выбрать необходимую услугу фонда, оперативно связаться с менеджером, получить консультацию и зарегистрироваться на интересующее мероприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) представил мобильное приложение

Фото: Пресс-служба СОФПП Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) представил мобильное приложение

Фото: Пресс-служба СОФПП

Приложение СОФПП интегрировано с программами поддержки цифровой платформы Корпорации МСП, что позволяет самозанятым оформить микрозаем на необходимую сумму прямо в приложении. Мобильное приложение находится в интеграции с Росреестром и Госуслугами. Многие функции еще находятся в разработке.

«Мобильное приложение мы разрабатывали примерно 7–9 месяцев, но цифровизацией мы занимались с 2018 года: делали API, кредитный конвейер, делали онлайн-трансляции, сейчас это все сконцентрируется в мобильном приложении»,— рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев. По его словам, бюджетные средства для создания приложения не использовались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор СОФПП Валерий Пиличев

Фото: Мария Шараева Директор СОФПП Валерий Пиличев

Фото: Мария Шараева

Кроме того, СОФПП представил новый фирменный стиль. «Наш старый логотип был совершенно нечитабелен, и мы решили начать менять фирменный стиль. Постарались его сделать легким, понятным, емким»,— пояснил господин Пиличев.

Ключевой элемент — буква «Ф» — похож на кнопку «выключить/включить». Как отметили в фонде, это означает: «мы готовы ответить на заявку предпринимателя по одному клику».

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) был создан в 2002 году правительством Свердловской области для финансовой помощи малому и среднему бизнесу. В 2022 году фонд выдал предпринимателям 913 займов на более 1,84 млрд руб., предоставил 1 249 поручительств по банковским кредитам и гарантиям на сумму 5,6 млрд руб., что позволило бизнесу привлечь 13,99 млрд руб.

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Мария Шараева