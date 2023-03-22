Воронежский губернатор рассказал о новом проекте для многодетных семей

В Воронеже на базе поликлиники №7 запущен пилотный проект, упрощающий взаимодействие многодетных семей с медучреждениями. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Гусев. По его словам, специальное приложение поможет пациентам поддерживать постоянную связь с лечащими врачами, а также самостоятельно контролировать свое лечение: «Например, пациенту в приложении приходят уведомления о записи на обследование или напоминания о приеме лекарств».

Этот проект был разработан в рамках развития системы медико-социального патронажа многодетных семей. Он обсуждался на собрании ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия Центрального федерального округа. Пока в нем участвуют 13 врачей детских и взрослых подразделений поликлиники №7; приоритетными пациентами являются дети с хроническими заболеваниями из многодетных семей. В программе уже участвуют 27 взрослых и 43 ребенка.

В перспективе планируется тиражировать проект на другие медицинские организации Воронежа и Воронежской области. Вероятное количество участников проекта в регионе власти оценивают в 5,6 тыс. Всего в регионе насчитывается 20 тыс. многодетных семей.