Прибыль, несмотря на убыток

Банковский рынок Петербурга, как и вся система, в прошлом году столкнулся с беспрецедентными вызовами. Тем не менее банки смогли адаптироваться благодаря мерам поддержки ЦБ и накопленному запасу прочности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкции несут сейчас главные риски для системы, и в 2023 году не стоит исключать появления новых ограничений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Санкции несут сейчас главные риски для системы, и в 2023 году не стоит исключать появления новых ограничений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Реализация процентного риска на фоне резкого роста ключевой ставки, замедление темпов кредитования, убытки от операций с иностранной валютой, необходимость создавать резервы по замороженным активам и проблемным кредитам — все эти задачи пришлось решать банковскому сектору в прошлом году, перечисляет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. По ее словам, сильнее всего пострадали крупнейшие банки, которые были значительно интегрированы в мировую экономику: большинство из топ-10 было включено в различные санкционные списки, что отрезало банки от привычного спектра операций, при этом санкционное давление коснулось и их крупнейших заемщиков.

Тем не менее сектор сохранил устойчивость. Крупнейшие банки смогли воспользоваться возможностями, которые предоставили ЦБ и правительство. Вовремя повышенные ставки по депозитам (до уровня в 20–22% годовых) пресекли возможную панику среди частных вкладчиков, а продление госпрограмм кредитования и предоставление кредитных каникул позволили стабилизировать рынок кредитования, указывает Иван Макаров, пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО.

В результате по итогам года совокупная прибыль российских банков составила 203 млрд рублей. Это почти в 12 раз меньше, чем в 2021 году, однако такой показатель можно считать хорошим результатом, тем более что на 1 июля 2022 года убыток сектора составлял 1,5 трлн рублей, отмечают аналитики ФГ «Финам». Достигнуть прибыли позволили возросшие доходы по основным направлениям деятельности и сокращение темпов отчислений в резервы.

Банковская система Петербурга успешно справилась с санкциями и кризисом, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. Банк «Санкт-Петербург» стал одним из немногих российских банков, который по итогам 2022 года году платил дивиденды акционерам, обращает внимание эксперт.

В конце февраля 2023 года Евросоюз ввел новые блокирующие санкции против очередного ряда банков, в числе которых оказался и банк «Санкт-Петербург». Это означает еще большую изоляцию российской финансовой системы от мировой, увеличение барьеров, затрудняющих транзакции между РФ и другими странами, подчеркивают в ФГ «Финам». В то же время банковский сектор уже в достаточной степени адаптировался к санкциям и эффект от новых мер будет ограниченным, считают эксперты «Финама».

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, санкции несут сейчас главные риски для системы и в 2023 году не стоит исключать появления новых ограничений. Также возможен новый виток геополитического обострения и еще одна волна оттока капитала вместе с миграцией населения, полагает аналитик. Банковская система может столкнуться с еще одной проблемой — нехваткой чипов для выпуска пластиковых карт из-за санкционных ограничений на их экспорт. Но появление цифрового рубля должно нивелировать эти сложности совместно с оплатой через QR-коды по системе СБП или стикеров для оплаты, добавляет господин Чернов.

Розница ушла в минус

На рынке кредитования Петербурга в прошлом году наблюдались противоположенные тенденции. Кредитование промышленности города росло практически весь год, снизившись только в период объявления мобилизации, что позволило дать прирост 48,8% против 19% по РФ в январе, говорит господин Тузов. Кредитование населения, напротив, снижалось. По оценкам ФГ «Финам», банки Петербурга в частности сократили потребительское кредитования почти на 10%.

Ипотека тоже не стала исключением. В прошлом году выдачи жилищных кредитов в Петербурге сократились на 38%, а объем кредитов в рублях упал на 23%. «Год можно назвать условно успешным. Результат в основном был достигнут за счет госпрограмм и различных форматов субсидирования ставок со стороны застройщиков. Однако рынок выдыхается, несмотря на существенную поддержку»,— считает генеральный директор компании «ПИА-недвижимость» Максим Ельцов.

В феврале 2023 года объем продаж новостроек в Петербурге упал в два раза, а именно первичный рынок формирует основной объем ипотеки. Вместе с ограничительными мерами ЦБ по уровню субсидированной ставки от застройщиков (не менее 3%) это приведет к сжатию рынка ипотеки на 40–50% по итогам 2023 года, считает господин Ельцов.

Тем не менее ипотека остается драйвером кредитования, отмечают в Северо-Западном Сбербанке, где в 2022 году жилищный портфель вырос в Петербурге на 18%. На начало 2023 года ипотека устойчиво лидирует и по доле в общем портфеле розничного кредитования «Сбера» на Северо-Западе, занимая 65% (рост относительно 2022 года — 3%).

«В то же время мы наблюдали рост популярности кредитных карт, при этом основной рост приходится на Петербург. Еще 26% от общего портфеля займов приходится на потребительское кредитование. Темпы потребительского кредитования в 2022 году в "Сбере" в СЗФО сохранились на уровне 2021 года, а по Петербургу был рост на 5%»,— сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Не исключено, что в 2023 году может появиться спрос на автокредитование, в том числе и на покупку подержанных авто, полагает господин Чернов. В стране будет расти производство электромобилей, так что могут появиться льготные кредиты на их приобретение, добавляет аналитик.

Компании присматриваются к рынкам

В части корпоративного кредитования ситуация выглядит лучше. Так, кредиты петербургской промышленности в 2022 году увеличились в 1,5 раза, а кредитный портфель промышленным предприятиям вырос на 10–18%, оценивает старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.

События прошлого года заставили крупные компании присмотреться к новым рынкам, перенастроить цепочки поставок. «Сейчас стоит задача замещения экспортного финансирования кредитами от российских банков и через локальные облигации, часть из которых также оказывается на балансах российских банков. Мы видим также спрос на рефинансирование. Помимо этого, в ряде отраслей имеется острая потребность в импортозамещении, что требует новых инвестиций»,— рассказывает директор Северо-Западного филиала — старший вице-президент Росбанка Елена Шевелева. По наблюдениям банка, существенно повысилась инвестиционная активность компаний, прежде всего в производственном секторе, что во многом связано с государственной поддержкой через льготные программы.

В целом во второй половине прошлого года Росбанк отметил восстановление объемов кредитования корпоративного бизнеса в регионе. Совокупный кредитный портфель филиала вырос к концу 2022 года на 40% во всех сегментах корпоративного бизнеса. Сбербанк в прошлом году сохранил выдачи в корпоративном сегменте на уровне 2021 года. В общей сложности предприниматели СЗФО получили в банке 944 млрд рублей. Из них 367 млрд — это выдачи в Петербурге и Ленобласти. В разрезе отраслей по объему финансирования лидировали торговля, металлургия и строительство. Кредитование малого бизнеса выросло на 12%.

По мнению госпожи Якушкиной, рост корпоративного кредитования в 2023 году будет во многом обеспечен как раз за счет сегмента малого и среднего бизнеса, который и в прошлом году вырос по стране сильнее остальных. Поддержку кредитованию МСБ в текущем году окажет увеличение количества самих компаний за счет тренда на импортозамещение и освобождения новых ниш рынка. Существенного роста кредитования крупного бизнеса в агентстве «Эксперт РА» не ожидают.

К факторам, которые будут влиять на петербургскую промышленность и спрос со стороны предприятий на кредитование, господин Иоффе в первую очередь относит динамику рублевых ставок, изменение уровня инфляции и безработицы. «Кроме того, многое по-прежнему будет зависеть от мер государственной финансовой поддержки. Также все большее значение будут приобретать логистические нюансы, возможности транспортной инфраструктуры страны и ее развитие с учетом переориентации экспортной продукции петербургских заводов на новые рынки»,— добавляет банкир.

Виктория Алейникова