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Жизнь в гармонии с природой.

ЖК Keturah Reserve стал первым проектом в Дубае, построенным в концепции Bio Living

Новостройки в Дубае традиционно представляют как гигантские небоскребы из стекла и бетона с ресторанами высокой кухни, бассейнами на крыше и смотровыми площадками, которые теряются среди облаков. Однако ОАЭ – это не только высотные башни, но и чистый воздух и закрытые комьюнити с собственной экосистемой, экзотическими садами и обширными зелеными ландшафтами. Жилой комплекс Keturah Reserve в Дубае возводит экологичный образ жизни в абсолют: это первый ближневосточный проект, построенный в концепции Bio Living. Она объединяет природу и жилое пространство в единое целое и станет идеальным выбором для тех, кто стремится найти гармонию с собой и окружающей средой.

ЖК в Дубае, где природа и человек едины

Жилой комплекс Keturah Reserve в ОАЭ – это коллекция эксклюзивных апартаментов с 1–4 спальнями и таунхаусов класса ультралюкс в престижном районе Дубая Meydan. Девелопер, международный холдинг MAG Group, создал уникальное комьюнити, в котором можно найти не только первоклассные удобства и премиальный отельный сервис, но и нечто большее. Здания и природные ландшафты здесь незаметно переходят друг в друга, создавая целостное экопространство.

Отделка стен домов внутри и снаружи будет выполнена с использованием одних и тех же материалов, создавая ощущение почти первобытной естественности. Кажущаяся простота форм, обилие света и огромные окна задают неповторимый стиль зданий. В оформлении используется камень, дерево, бронза, льняные ткани, а также живые растения, органично дополняющие интерьер. Бассейны и водные объекты располагаются практически в один уровень с плитами пола и прогулочными дорожками.

В центре сообщества расположится изысканный парк площадью почти 28 000 м2 с оливковыми деревьями, привезенными из разных стран мира.

– Sustainability (устойчивое развитие, экологичность) и Bio Living (экопроживание, экологическая осознанность) – это две главные идеи данного района. Много внимания уделяется озеленению – например, в этой зоне высаживаются оливковые деревья. Sustainability и Bio Living – это современные цели, к которым сейчас стремятся компании в разных сферах, в частности, в производстве одежды, а здесь речь о идет о таком глобальном вопросе, как недвижимость, процесс строительства, – рассказал старший эксперт по недвижимости агентства AX CAPITAL Арам Григорян.

Keturah Reserve – место для исцеления тела и души

Новый строящийся ЖК в Дубае – это не только редкий дизайн и возможность ощутить единение с природой, но и идеальное место для физического и психологического восстановления, исцеления и релаксации. Резиденты комплекса от MAG Group смогут поддерживать форму в спортивных залах с современным оборудованием, плавать в разнообразных бассейнах. Особого внимания заслуживает специальный бассейн с водными велотренажерами.

Также жители смогут заниматься йогой и медитацией, танцами, гимнастикой, боевыми искусствами, стрельбой, фехтованием, играть в баскетбол, волейбол, футбол и теннис. Есть студия для упражнений с шелковым канатом, женские и мужские салоны красоты и спа.

Все желающие смогут посещать школу искусств для детей и взрослых. Для предпринимателей предусмотрены коворкинг-пространства и бизнес-центр с живым деревом и шумоподавляющим оборудованием. Для малышей обустроены игровые пространства с авторскими текстильными скульптурами, есть отдельный детский бассейн, парк и садик.

Цены в Keturah Reserve

Сегодня, на начальном этапе строительства, можно купить недвижимость в ЖК в Дубае по выгодной цене значительно ниже рынка. Приобрести апартаменты с 1 спальней можно за 2,73 млн AED (743 500 $). Квартира в новостройке в Дубае с 2 спальнями обойдется в 3,82 млн AED (1,04 млн $). Резиденция с 3 спальнями будет стоить от 7,28 млн AED (1,98 млн $), а с 4 спальнями – от 10,53 млн AED (2,87 млн $).

Купить виллу в новостройке в Дубае Keturah Reserve можно по цене от 11,94 млн AED (3,25 млн $).

Покупка любой резиденции в премиальном ЖК обеспечит инвестору продляемую визу резидента ОАЭ.

ЖК на этапе строительства в Дубае – лучший вариант для надежных инвестиций

Вложения в элитную недвижимость Дубая сегодня – одна из самых безопасных и выгодных стратегий. Дорогостоящее жилье в престижных локациях эмирата сегодня пользуется высоким спросом, и это восходящий тренд: за последний год число сделок по элитным объектам выросло практически вдвое. Аналитики прогнозируют, что рост цен в текущем году в отдельных районах может достигнуть 46% при средних показателях в +15%. Кроме того, за время строительства стоимость жилья вырастет до 20–30%. Приобретение недвижимости на этапе котлована, а затем перепродажа по завершении строительства позволит получить существенную прибыль.

Инвестиции в Keturah Reserve – это не только грамотное вложение средств, но и выбор в пользу здоровой жизни в гармонии с природой.

– Экологичный образ жизни становится все более популярным, и на это можно посмотреть с точки зрения разумности инвестиций – если что-то популярно, значит на это будет спрос. Здесь же к этому добавляются расположение и известный авторитетный застройщик MAG с большой историей. Все это в комплексе создает отличный проект с интересным дизайном, который прекрасно работает и как инвестиция, и как недвижимость для проживания, – говорит Арам Григорян.

Эксперты агентства недвижимости AX CAPITAL https://www.axcapital.ae/ru/ готовы проконсультировать начинающих и опытных инвесторов. Они подробно расскажут обо всех нюансах рынка недвижимости ОАЭ, помогут подобрать объект с высокой окупаемостью и возьмут на себя всю бумажную работу.

ООО "ЛИГАЛВЭЙ" ИНН 9721068019

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