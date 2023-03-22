Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГК Unitile возобновляет выпуск продукции под брендом «Шахтинская плитка»

О возобновлении продаж отделочных материалов под торговой маркой «Шахтинская плитка» сообщила пресс-служба ГК Unitile. Бренд возвращается на российский рынок с новыми коллекциями облицовочной плитки, керамогранита и декоративных элементов.

По словам Владимира Гордеева, коммерческого директора ГК Unitile, производственные планы на 2023 год включают в себя выпуск 15,7 млн кв. м продукции, которая будет представлена в специализированных локальных торговых точках, в строительных магазинах и DIY-гипермаркетах, а также поставляться для нужд строителей и девелоперов.

Бренд «Шахтинская плитка» берет начало в 1964 году, когда на территории города Шахты Ростовской области был построен Шахтинский фаянсовый завод. В1978 на заводе начала работу линия по производству керамической плитки. В 2005 году на базе Шахтинского завода был основан холдинг (в дальнейшем группа компаний) Unitile, в который вошли два предприятия, производящих керамическую плитку и керамогранит, завод по производству облицовочного кирпича, а также организация, занимающаяся добычей и переработкой сырья собственного месторождения.

Сергей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...