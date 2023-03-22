ГК Unitile возобновляет выпуск продукции под брендом «Шахтинская плитка»

О возобновлении продаж отделочных материалов под торговой маркой «Шахтинская плитка» сообщила пресс-служба ГК Unitile. Бренд возвращается на российский рынок с новыми коллекциями облицовочной плитки, керамогранита и декоративных элементов.

По словам Владимира Гордеева, коммерческого директора ГК Unitile, производственные планы на 2023 год включают в себя выпуск 15,7 млн кв. м продукции, которая будет представлена в специализированных локальных торговых точках, в строительных магазинах и DIY-гипермаркетах, а также поставляться для нужд строителей и девелоперов.

Бренд «Шахтинская плитка» берет начало в 1964 году, когда на территории города Шахты Ростовской области был построен Шахтинский фаянсовый завод. В1978 на заводе начала работу линия по производству керамической плитки. В 2005 году на базе Шахтинского завода был основан холдинг (в дальнейшем группа компаний) Unitile, в который вошли два предприятия, производящих керамическую плитку и керамогранит, завод по производству облицовочного кирпича, а также организация, занимающаяся добычей и переработкой сырья собственного месторождения.

Сергей Иванов