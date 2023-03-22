Проекты строительства складов Ozon и дискаунтера «Чижик» в Адыгее могут получить господдержку

Два проекта группы компаний «Ромекс» в Адыгее — универсальный склад Ozon и распределительный центр для дискаунтера «Чижик» — претендуют на получение государственной поддержки при строительстве инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Инициативы о предоставлении этим проектам господдержки поддержал координационный совет по экономической политике Адыгеи. Предполагается, что после этого они будут включены в перечень новых инвестпроектов (НИП) Минэкономразвития РФ и смогут претендовать на получение госсредств. Всего на эти цели в республиканском бюджете в текущем году предусмотрено 562,5 млн руб., в 2024 году — 595,3 млн руб.

Строительство распределительного центра для проекта дискаунтера «Чижик» реализует ООО «Логистический центр Адыгея 3» в составе группы компаний «Ромекс». Ранее сообщалось, что объект на территории парка «Ромекс-Теучежский» планируется ввести в эксплуатацию в июне. Центр будет предназначен для складирования непродовольственных и продовольственных товаров, требующих хранения в специальных температурных режимах и комплектации при отправке в розничную сеть. Объем финансирования проекта около 1,4 млрд руб.

Проект, реализуемый ООО «Озон Адыгея», работающего в составе той же группы, уже включен в перечень НИП. Благодаря этому в 2022 году инвестор уже смог возместить часть затрат на создание инфраструктуры в общей сумме 283 млн руб. Логистический центр интернет-магазина Ozon также возводится на территории парка «Ромекс-Теучежский». Универсальный склад будет полностью сдан компании. Ожидается, что инвестиции в проект превысят 6,1 млрд руб. Уже возведен первый корпус и объекты инфраструктуры с подключением к инженерным сетям, построены и реконструированы подъездные дороги к центру. Реализация второго этапа намечена на август 2023 года.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram