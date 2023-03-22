Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области определен подрядчик для очистных сооружений в Ростове

Аукцион по строительству очистных сооружений в Ростове Ярославской области выиграло ООО «Каскад-энерго». Итоги аукциона размещены на портале госзакупок.

Ростов Великий

Ростов Великий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ростов Великий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», первая очередь очистных сооружений оценивается в сумму более 2,2 млрд руб. Объект собираются построить до конца 2024 года. На участие в аукционе, объявленного для поиска подрядчика, была подана только одна заявка.

ООО «Каскад-энерго» признано победителем аукциона, итоговая стоимость работ — 2,28 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Калужской области. Ранее «Каскад-энерго» уже выступал подрядчиком у ГУП «Московский метрополитен», департамент ЖКХ города Москвы, АО «Объединенная энергетическая компания».

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...