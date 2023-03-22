В Ярославской области определен подрядчик для очистных сооружений в Ростове

Аукцион по строительству очистных сооружений в Ростове Ярославской области выиграло ООО «Каскад-энерго». Итоги аукциона размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростов Великий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ростов Великий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», первая очередь очистных сооружений оценивается в сумму более 2,2 млрд руб. Объект собираются построить до конца 2024 года. На участие в аукционе, объявленного для поиска подрядчика, была подана только одна заявка.

ООО «Каскад-энерго» признано победителем аукциона, итоговая стоимость работ — 2,28 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Калужской области. Ранее «Каскад-энерго» уже выступал подрядчиком у ГУП «Московский метрополитен», департамент ЖКХ города Москвы, АО «Объединенная энергетическая компания».

Андрей Иванов