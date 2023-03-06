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В Ярославской области приступают к строительству очистных сооружений в Ростове

В Ярославской области объявлен аукцион на строительство очистных сооружений в Ростове. Проектная документация размещена на портале госзакупок.

Фото: Ъ-Ярославль

Фото: Ъ-Ярославль

Подрядчик будет определен 23 марта 2023 года, сами работы по строительству первой очереди запланированы с даты заключения контракта до 1 ноября 2024 года. Начальная цена контракта составит 2,31 млрд руб. Очистные сооружения планируется строить на северной окраине Ростова, по соседству с действующей станцией очистки. Объект будет находится в 370 метрах от границы охранной зоны особо охраняемой природной территории «Озеро Неро». Общая площадка участка составляет 258 тыс. кв. м, под застройку пойдет 9196 кв.м.

Планируется строительство здания механической очистки и обеззараживания, корпуса доочистки, здания лаборатории, сливной станции, двух блоков первичных отстойников (резервуары для сточных вод), двух аэротенков (резервуар для водоочистки с распределительной камерой), четырех вторичных отстойников с иловыми камерами, двух песколовок.

Также будут возведены локальные очистные сооружения поверхностного стока, котельная и канализационно-насосные станции, закуплено оборудование на сумму в 597 млн руб. Расчетный расход первой очереди новых очистных сооружений в Ростове — 16 тыс. куб. м сточных вод в сутки. Второй очередью очистных сооружений названо строительство канализационного коллектора от Семибратово, но по нему пока проектной документации не имеется.

Андрей Иванов

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