ЗакС попросит у Госдумы ввести штрафы за выгул опасных собак без намордников

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект об обращении к Государственной думе РФ с просьбой на федеральном уровне урегулировать штрафы за выгул собак потенциально опасных пород без намордников, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Инициативу городской парламент 40 голосами поддержал на заседании в среду, 22 марта.

Как следует из законопроекта, депутаты предлагают ввести штраф до 3 тыс. рублей для физлиц, для должностных — до 15 тыс. рублей, юридических — до 30 тыс. Законопроект разработали депутаты от «Единой России» Андрей Рябоконь, Алексей Макаров, Антон Соловьев, Андрей Горшечников и Денис Четырбок.

В настоящее время в перечне потенциально опасных собак 12 пород, в том числе акбаш, амбульдог, бразильский бульдог, Булли Кутта, бульдог, алапахский чистокровный, волкособ, бэндог, волкособачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака.

В ходе обсуждения законопроекта депутат из фракции «Яблоко» Борис Вишневский попросил авторов пояснить, «как часто собак выгуливают юридические лица», на что Андрей Рябоконь указал на работу «гостиниц для собак». Депутат Михаил Амосов предлагал не голосовать за принятие инициативы, поскольку, по его мнению, законопроект требует доработки.

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