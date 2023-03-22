Мэр Краснодара поручил усилить контроль за нестационарными объектами на улице Ставропольской

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил управлению торговли и бытового обслуживания систематизировать свою работу и ликвидировать визуальный бардак на улице Ставропольской. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Если мы и дальше не будем замечать, как нестационарные торговые объекты чудесным образом превращаются в стационарные, то наша столица Кубани превратится в один большой визуальный мусор. Мы не имеем права этого допустить»,— отметил Евгений Наумов.

Он подчеркнул, что не намерен терпеть визуальный бардак на этой улице, которая является одной из главных в городе. В связи с этим он поручил обозначить четкие правила работы коммерсантов и контролировать их работу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе мониторинга на улице Ставропольской было выявлено около 70 объектов нестационарной торговли с нарушениями. Глава города поручил в течение недели убрать торговую палатку на пересечении улиц Таманской и Ставропольской, внешний вид которого не соответствует эскизному проекту.

Андрей Наумов также заявил, что возле каждого торгового объекта должен быть санитарный порядок. Он поручил проконтролировать уборку.

Татьяна Ручкина

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