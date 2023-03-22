Суды Саратовской области вынесли 47 приговоров по делам о дискредитации армии РФ

На сегодняшнем заседании правительства Саратовской области с отчетом о работе ГУ МВД по региону в 2022 году выступил начальник областного управления генерал-лейтенант Николай Ситников.

Господин Ситников рассказал, что за прошлый год саратовское МВД усилило охрану на территориях, прилегающих к объектам Министерства обороны РФ, и отведенных для проведения частичной мобилизации.

Также суды области вынесли за год 47 приговоров по делам о дискредитации военных сил Российской Федерации.

В том числе ведомство отмечает рост миграционного потока. Министерство совместно с прокуратурой проверило законность выдачи сертификатов на знание русского языка. Всего за 22-й год зафиксировали свыше 700 преступлений и четыре тысячи административных правонарушений миграционного законодательства.

Дарья Васенина