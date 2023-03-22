Владельца кафе и гостиницы в Удмуртии задержали за организацию занятия проституцией

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 60-летнего владельца ресторанно-гостиничного комплекса в Сарапульском районе. Мужчину подозревают в организации занятия проституцией тремя девушками (ст. 241 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике.

В частности, сотрудники полиции установили, что занятие проституцией мужчина организовал в начале 2023 года. Для незаконной деятельности он привлек троих девушек из соседнего населенного пункта.

В гостинице полицейские изъяли крупную сумму денег. Мужчина, которому грозит до пяти лет лишения свободы, находится в изоляторе временного содержания.