«На один бюджетный рубль в копилку края приходит около 200 рублей»

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил, что «бережливые технологии нужно внедрять повсеместно, во всех сферах экономики и социальной сферы». Глава государства напомнил, что большая работа в этой сфере стартовала в 2019 году в рамках национального проекта по увеличению производительности труда на малых и средних предприятиях страны. О том, как реализовывается нацпроект «Производительность труда» в Краснодарском крае,— «Ъ-Кубань» рассказал министр экономики региона Алексей Юртаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Юртаев

Фото: предоставлено автором Алексей Юртаев

Фото: предоставлено автором

«Участниками нацпроекта на Кубани стали уже более 230 предприятий, при плановом показателе 243 предприятия к 2024 году. То есть мы досрочно закрываем план и, чтобы увеличить количество участников и расширить возможности для повышения эффективности кубанских предприятий, планируем войти в переговорный процесс с правительством страны. Привлечем дополнительные средства федерального бюджета, а значит, дополним экономику региона. Ведь на один бюджетный рубль в копилку края от реализации нацпроекта приходит около 200 руб. Суммарный экономический потенциал от реализации проекта в регионе за 2019–2022 годы составил 60 млрд руб.

Сегодня предприятия-участники смогли в среднем сократить время производства продукции на 38%, увеличить выработку на 46% и, как следствие, увеличить выручку.

Среди успешных примеров реализованных проектов на наших предприятиях — ПАО "Новороссийский морской торговый порт". Компания повысила производительность труда на потоке перевалки черных металлов. Интенсивность работ увеличена на 14,1% на участке "склад-борт" — с 3,6 тыс. до 4,1 тыс. тонн. Снижена оборачиваемость складской площадки (запасов) на 15% (с 20 до 17 дней).

Участие в нацпроекте позволило фармацевтической компании ООО "Здоровье" сократить время протекания процесса "обработка товара на складе" на 31% и снизить количество ошибок на 35%. Группа компаний "Феррони" — производитель входных металлических дверей — по итогам нацпроекта снизила время отгрузки продукции с 180 до 140 минут (22,2%), увеличила выработку с 1,7 до 3,1 штук на человека (82,4%), сократила запасы с 17 до 15 штук (11,8%). Участник нацпроекта "Урбан Технолоджи" (ООО ''Ю-ТЕК'') — одна из компаний группы ССК — в рамках нацпроекта сократил время выполнения монолитных работ с 418 до 288 часов (31,1%), увеличил выработку (33,4%), сократил запасы с 13400 до 12060 кг. (10%). Сыродельный завод "Сыры Кубани" в рамках нацпроекта организовал работу в маслоцехе, сократил количество передвижений сотрудников на 82%, увеличил выработку продукции на 17%.

Кубанский производитель профессионального кухонного оборудования, который производит замену пищеблоков образовательных организаций, "Пищевые технологии" за счет активного внедрения бережливых технологий сумел нарастить объемы выручки и стать участником национального проекта. И уже за время реализации проекта компанией снижено суммарное время простоев оборудования со 197 минут в сутки до 44 минут в сутки (78%), что способствовало увеличению скорости изготовления одного изделия.

Мы активно поддерживаем предприятия, которые становятся участниками нацпроекта, на региональном уровне. Среди них инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль — размер инвестиционного налогового вычета составляет не более 90% суммы расходов на инвестиции в основные средства. Льготные займы Регионального фонда развития промышленности под 1% годовых. Также меры поддержки предусмотрены по линии министерства промышленной политики и министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Краснодарский край занял первое место в 2021 году в рейтинге производительности труда среди других субъектов страны, входящих в нацпроект. Уровень достижения национального проекта "Производительность труда" на Кубани составил 100%».

Читайте нас в Telegram