Глава полиции Петербурга выступил в парламенте с ежегодным отчетом

Начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин выступил перед депутатами петербургского парламента с ежегодным отчетом о деятельности МВД за 2022 год. С его слов, оперативникам удалось предотвратить 28 несанкционированных протестных акций, а также пресечь 292 преступления, связанных с дискредитацией Вооруженных сил, передает корреспондент «Ъ-СПб» 22 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Начальник главка городского полиции в ходе заседания ЗакСа рассказал, что в 2022 году почти 12 тыс. человек участвовали в протестных акциях, задержаны были около 5 тыс.

«Радикалы пытаются дискредитировать органы государственной власти, оправдать русофобию, не оставляют намерений вызвать рост протестных настроений внутри страны»,— заявил господин Плугин.

Также он подчеркнул, что в тесном контакте с коллегами из заинтересованных ведомств были проведены мероприятия по пресечению распространения радикальной идеологии. «В результате признаны экстремистскими движения «Весна» (внесено в реестр иностранных агентов) и «Невоград» (запрещено в РФ). Совместно с Роскомнадзором ограничен доступ к 300 ресурсам, содержащим сведения направленными на «дестабилизацию российского общества»,–– сообщил Плугин.

Кроме того, глава петербургской полиции рассказал, что в прошлом году участились в 16 раз участились случаи заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма. Депутат ЗакСа Борис Вишневский поинтересовался судьбой картин Елены Осиповой, которые изъяли из офиса «Яблока» под предлогом сообщения о готовящемся теракте. Роман Плугин заверил: «Точно не позднее начала мая они будут возвращены. Даю гарантию. В целости и сохранности». Глава МВД также отметил, что сейчас картины отправлены на экспертизу. Их проверяют на «фейки» об армии. Ранее полиция планировала проверять работы художницы до августа 2023 года.

Екатерина Рязанова

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