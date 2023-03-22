В Петербурге ввели штрафы за курение в общежитиях и коммунальных квартирах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 22 марта в третьем чтении приняли законопроект, устанавливающий штрафы за курение никотиносодержащей продукции в местах общественного пользования в общежитиях и коммунальных квартирах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Речь идет о курении всей никотиносодержащей продукции, в том числе кальянов и вейпов. Штраф составит от 500 до 1 тыс. руб., следует из новой редакции закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Разработкой законопроекта занимались депутаты «Единой России» Всеволод Беликов, Андрей Рябоконь, Антон Соловьев, Константин Чебыкин, Юрий Гладунов и Александр Ржаненков. Ранее депутаты от «Яблока» и «Единой России» Борис Вишневский и Наталья Астахова выступили с критикой инициативы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Парламентарии погрузятся в дым».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург