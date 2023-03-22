Объявили дату запуска аквапарка «Большая вода» в Челябинске

В Челябинске центра отдыха с аквапарком «Большая вода» планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Об этом сообщает корпорация «Туризм. РФ».

Комплекс с аквапарком построят в центре города на площади 35 тыс. кв. м. Там разместятся крытые бассейны, СПА-зона, бани, фитнес-центр и четырехзвездочная гостиница на 153 номера. На территории будут действовать водные аттракционы для посетителей разных возрастов. На крыше здания расположатся сухой пляж и подогреваемые бассейны.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2021 году депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников презентовал проект строительства в региональном центре общественной зоны с аквапарком, гостиницей, офисами, заведениями общепита и пешеходными улицами. Объем инвестиций в объекты тогда оценивался в 4 млрд руб. из которых 2 млрд руб. — стоимость аквапарка.