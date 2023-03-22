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Коммерсантъ FM
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Некоторые депутаты Саратовской областной думы смогут не отчитываться о доходах и имуществе

На сегодняшнем заседании Саратовской областной думы рассмотрели законопроект о возможности не отчитываться о доходах и имуществе для депутатов, работающих на неоплачиваемой основе. Инициативу представил глава фракции ЛДПР Дмитрий Пьяных.

Депутат объяснил, что аналогичный закон уже приняли на федеральном уровне, и теперь необходимо сделать это в регионе. Он также уточнил, что парламентариям все же придется отчитываться, но только о сделках, превышающих доход за трехлетний период.

В этом же законопроекте прописана возможность лишать мандатов депутатов, которые не посещали заседания облдумы в течение полугода без уважительной причины.

Дарья Васенина

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