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Нижегородская дума приняла порядок отставки муниципальных служащих за утрату доверия

Городская дума Нижнего Новгорода на заседании в среду приняла порядок отставки муниципальных служащих в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе думы. Проект решения внесла прокуратура в рамках федерального закона о противодействии коррупции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Муниципальные служащие могут быть оправлены в отставку, если не урегулируют конфликт интересов, не представят сведения о доходах, занимаются предпринимательской деятельностью или руководят ею, либо входят в органы управления иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

Основанием для отставки послужит протокол комиссии по контролю за соблюдением чиновниками и муниципальными служащими указанных запретов, отметили в думе.

Владимир Зубарев

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