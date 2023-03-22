Четверть строящихся домов в Петербурге сдается досрочно

В 2022 году досрочно было введено 850 тыс. кв. м. жилья, что составляет 26% от общего объема ввода. Об этом 22 марта пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Nikoliers.

Чаще всего раньше срока сдаются объекты крупный девелоперов — Setl Group, групп ЦДС, ЛСР, ЮИТ. Кроме того, локальные компании, строящие жилье премиум-класса (AAG, «Балтийская коммерция»), также преимущественно досрочно отдают проекты.

При этом некоторые лидеры на рынке пролонгируют работы на объектах. Так, «Лидер групп», входящий в топ-3 по объему строительства в городе, задержал сдачу ЖК Aerocity на полгода, а средняя задержка по срокам сдачи у компании за 2022 год составила 28 месяцев.

«Если сравнить с ситуацией лет десять назад, когда сдачу дома можно было ждать по 5–7 лет, сейчас эта проблема практически решена. Да, из-за ковида, а потом и геополитических проблем сроки у некоторых девелоперов могли поехать, но застройщики решают эту проблему»,— отметил генеральный директор «Максимум лайф девелопмент» Игорь Карцев.

Эксперты рынка связывают сокращения поздней сдачи жилья с долговыми обязательствами. Застройщику, который работает на заемные средства, необходимо быстрее погасить банковский кредит и освободить «простаивающие» средства с экскроу-счетов. Кроме того, ситуацию в сфере строительства жилья регулируют ипотечные программы — компании не знают, какой будет ключевая и ипотечная ставки и сохранится ли спрос на квартиры на текущем уровне.

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