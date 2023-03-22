ЗакС Петербурга принял закон о выделении грантов на социальную рекламу традиционных ценностей

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга в третьем и окончательном чтении приняли законопроект о выделении грантов на социальную рекламу, посвященную защите традиционных ценностей и борьбе с «деструктивной идеологией». Об этом в среду, 22 марта передает корреспондент «Ъ-СПб» с заседания парламента.

После подписания закона губернатором Александром Бегловым на гранты на производство соцрекламы смогут рассчитывать организации, направляющие свою деятельность на сохранение «российских духовно-нравственных ценностей» в сферах науки, молодежи, межнациональных отношений, а также на защиту исторической правды и противодействию фальсификации истории.

Вместе с этим в законе закреплено определение деструктивной идеологии, с с которой необходимо бороться по мнению депутатов. В поддержку закона выступили не все парламентарии, за проголосовали 40. Против выступали члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в том числе на предыдущих заседаниях.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте