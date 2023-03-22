Причина популярности блога ChatGPT на платформе Gem4me

Нейросеть GhatGPT набирает с каждым днем все большую популярность. Те, кто еще не поговорил с искусственным интеллектом (ИИ) лично, пока наблюдают отзывы пользователей, которым это удалось сделать. При этом всех волнует один вопрос: как нейросети изменят жизнь людей в ближайшем будущем и чего еще можно от них ждать. Появляется все больше возможностей узнать мнение искусственного интеллекта по интересующему вопросу, поэтому выводы в ближайшее время каждый сможет сделать самостоятельно.

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Что привлекает пользователей в общении с нейросетями?

Пока у большинства людей основная причина поговорить с нейросетью – это желание познакомиться ближе с новым и необычным явлением. Когда-то так же воспринимали разные технические новшества, которыми сейчас никого не удивишь: телевизор, компьютер, мобильный телефон. И не все пока понимают, что это очередной переломный момент в технологическом развитии в целом.

Пользователи интернета уже привыкли к интенсивному общению с большим количеством людей и легкой доступности информации. Хотя еще относительно недавно даже общение в социальных сетях было в диковинку. Но теперь люди понимают, что они могут получить от диалога с собеседником в сети и как найти нужную информацию. И на этом фоне возможность задать вопрос настоящему искусственному интеллекту выглядит захватывающе интересной. В этом общении привлекает высокий уровень непредсказуемости ответов, неожиданные повороты в рассуждениях и, конечно, каждый надеется услышать от цифрового разума пусть небольшую, но сенсацию.

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Но стоит отметить, что вероятность получить уж совсем неожиданный ответ не так высока, как многим бы хотелось. Ведь это не какой-то самостоятельный искусственный разум, появившийся сам по себе. Это чат-бот, который обработал очень много единиц информации, предоставленной людьми, смоделировал стереотипные модели разговора и поведения и теперь успешно копирует людей. Этой нейросети предоставили гигантский объем знаний, созданных людьми. А общению она продолжает учиться ежедневно, отвечая на вопросы пользователей и выполняя их задания.

Площадки для общения с ИИ

Запросы для нейросети ChatGPT можно отправлять не только на сайте разработчика – компании OpenAI. На коммуникационной платформе Gem4me есть канал ChatGPT_ru, на котором все пользователи могут оставить вопрос и получить ответ этой нейросети. Иллюстрации к ответам создает также нейросеть, а затем ответ публикуется на этом канале.

Плюсы взаимодействия с ИИ через эту платформу заключаются в том, что не нужно думать, как правильно сформулировать запрос, ожидать своей очереди, проходить сложную регистрацию. Здесь достаточно оставить свой вопрос на канале и через небольшое время получить готовый ответ. В комментариях можно обсудить ответы нейросети – пользователи платформы обычно обмениваются мнениями. В Gem4me эта услуга предоставляется бесплатно. А на сайте разработчика ChatGPT есть и платная версия, которая позволяет сократить время ожидания ответа.

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Помощь в общении с нейросетью – востребованный сервис, поэтому некоторые предприимчивые пользователи пытаются на этом заработать. Например, в Telegram можно опосредованно пообщаться с нейросетью на каналах некоторых пользователей. Подписка на такие каналы платная.

Основные темы вопросов

За время существования канала ChatGPT_ru на платформе Gem4me было задано очень много вопросов, и уже можно составить представление о темах, которые больше всего интересуют людей.

Самые распространенные вопросы – актуальные для всех. Они касаются прогнозов по социально-политическим и экономическим аспектам развития общества. Многие хотят также получить советы в области здоровья, питания и образа жизни. Пользователи считают ИИ хорошим психологом – много вопросов было задано и по этой теме. Остальные запросы были разнообразными и отражали личные предпочтения и хобби: кому-то интересно узнать прогноз на фондовом рынке, а кто-то интересуется кулинарными рецептами.

Начните обучаться уже сейчас

Нейросети пришли к нам надолго, точнее навсегда. Поэтому рано или поздно большинству людей придется научиться общаться с ними. Многие процессы будут основаны на общении с искусственным разумом. Они будут встречаться в разном виде, в том числе в виде встроенных повсюду ботов, которых мы видим уже сейчас в разных сферах жизни каждый день.

Можно предположить, что социальная успешность человека будет зависеть от умения взаимодействовать с ИИ так же, как когда-то зависела от умения обращаться с компьютером на уровне уверенного пользователя. Некоторое время назад такой навык писали отдельным требованием в вакансиях или соискатели указывали это отдельным достижением. Сейчас это обязательный атрибут, и упоминать об этом уже не принято. Это будет выглядеть так же странно, как если указать среди своих навыков умение писать или читать. Поэтому в связи с очевидной неизбежностью проникновения нейросетей в большинство ежедневных процессов лучше учиться взаимодействовать с ними уже сейчас. Например, здесь – на канале ChatGPT_ru в Gem4me.

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