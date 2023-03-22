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обновлено 11:43

Дума Чайковского не смогла утвердить новую схему избирательных округов

Депутаты Чайковского городского округа перенесли утверждение новой схемы избирательных округов на следующее заседание. Как рассказал «Ъ-Прикамье» спикер представительного органа Михаил Шубин, депутаты не смогли утвердить схему на сегодняшнем пленарном заседании из-за «технической ошибки».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Были готовы поддержать, но в последний момент один из депутатов увидел техническую ошибку со стороны территориальной избирательной комиссии — неправильный номер дома. Как только ТИК исправит эту ошибку, примем решение. Никакого политического подтекста здесь нет»,— прокомментировал ситуацию председатель думы.

В конце февраля этого года Чайковская дума приняла изменения в устав городского округа и отказалась от проведения выборов по многомандатным округам. Теперь депутатов представительного органа предлагается выбирать по 25 одномандатным округам. Если новая схема будет принята городской думой, осенние выборы в новый созыв думы пройдут по одномандатным округам.

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