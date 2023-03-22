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Больше 6 тысяч пожилых жителей Удмуртии и инвалидов получили соцуслуги с применением стационарозамещающих технологий

В 2022 году в государственных организациях Удмуртии более 6 тыс. человек получили социальные услуги с применением стационарозамещающих технологий. Об этом рассказал первый заместитель министра социальной политики и труда региона Алексей Чернов на заседание президиума госсовета, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, речь идет о реализации технологий, направленных на обучение, сохранение трудовых навыков и здоровья пожилых людей и инвалидов в домашних условиях, без помещения их в стационарные учреждения соцобслуживания. Так, на базе филиалов Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения реализуются такие проекты, как «Школа активного долголетия», «Приемная семья для граждан пожилого возраста», «Услуги сиделки». Кроме этого, в рамках комплексной программы социальной реабилитации пенсионеров и инвалидов реализуются подпрограммы по правовому просвещению, компьютерной грамотности и скандинавской ходьбе.

На базе Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, в филиалах в Алнашах и Ижевске, а также Воткинского, Глазовского и Сарапульского психоневрологических интернатов применяются технологии по организации дневной занятости пенсионеров и инвалидов, в том числе страдающих психическими расстройствами. Это стационар кратковременного пребывания сроком до одного месяца, а также стационары дневного обслуживания, пятидневного пребывания и выходного дня.

Как отметила председатель постоянной комиссии госсовета по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Дербилова, в республике создана полноценно функционирующая система социального обслуживания населения. Ежегодно ею охвачено около 70 тыс. человек.

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