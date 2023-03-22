В Татарстане выставили на продажу глэмпинг за 650 млн рублей

В Зеленодольском районе Татарстана выставлен на продажу глэмпинг «Утрау» стоимостью 650 млн руб. Объявление опубликовано на портале Avito.

Речь идет о комплексе из 52 домов, купольном ресторане, спа-комплексе, офисном здании, свайном острове. Также на территории стоит зеркальный домик на дереве на высоте 6 м над землей. При этом земля, где находится глэмпинг, в цену не включена. Участок находится в аренде, его площадь составляет 8 га.

Бизнесом управляет компания «Русские сезоны», которая специализируется на подобных объектах в разных регионах РФ. По словам автора объявления, срок окупаемости составляет шесть лет.

Причина продажи связана с тем, что главный инвестор выиграл тендер, на реализацию которого требуются средства. О чем именно идет речь, не уточняется.

"Ъ-Казань"