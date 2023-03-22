Назначен новый заместитель губернатора Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков назначил своего нового заместителя — Алексея Ромахина. «Он будет отвечать за взаимодействие регионального кабмина с федеральными органами власти, правительством России. Усиливаем нашу команду управленцем, который имеет за плечами опыт работы в политике. У нас много направлений, требующих перестройки и свежего взгляда», – сообщил губернатор в своем Telegam-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области

К своим обязанностям Алексей Ромахин приступает с сегодняшнего дня.

Алексей Ромахин имеет высшее юридическое образование. В 2001 году закончил Омскую академию МВД РФ. Проходил службу в УВД Омской области, в УФСИН России по Омской области. Возглавлял фонд промышленного развития Омска «Город будущего». До 2016 года состоял в партии ЛДПР, после – член партии «Единая Россия».

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Анна Егорова