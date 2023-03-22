Открывается новый рейс из Самары в Ереван

Расписание международного аэропорта «Курумоч» пополнилось дополнительным рейсом из Самары в Ереван. Он откроется 26 марта. Информацию разместила пресс-служба «Курумоча».

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Перевозки курирует авиакомпания FlyOne Armenia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Время перелета из Самары в Армению составит три часа. Перед этим на указанном направлении начали осуществлять перевозки авиакомпании «Россия» и Red Wings. Ранее открылось авиасообщение между Самарой и Самаркандом.

Георгий Портнов