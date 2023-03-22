Вадим Кстенин переизбран мэром Воронежа

Депутаты гордумы Воронежа сегодня, 22 марта, избрали мэром города Вадима Кстенина. Он занимает этот пост с конца 2017 года, когда предыдущий градоначальник Александр Гусев стал губернатором региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Кстенин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вадим Кстенин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За кандидатуру господина Кстенина проголосовали 28 из 30 присутствовавших на заседании депутатов. Два парламентария не голосовали. Оппонентом господина Кстенина выступал депутат облдумы от ЛДПР Александр Овсянников. Оба кандидата были допущены к голосованию по результатам специального конкурса, в котором также участвовали, но не прошли в финал глава управы Железнодорожного района Воронежа Леонид Беляев, замгендиректора по развитию одного из крупнейших в регионе застройщиков, ДСК, Сергей Крючков, общественник Илья Наумов и безработный Александр Дудченко.

Губернатор Александр Гусев поздравил Вадима Кстенина и пожелал ему трудиться на благо горожан и ради процветания областного центра. Он подчеркнул, что это первый в современной истории Воронежа градоначальник, успешно завершивший свой первый срок и начинающий второй.

Вадиму Кстенину 47 лет. Родился 12 июня 1975 года в поселке Саулкрасты Рижского района Латвийской ССР. После окончания Воронежской государственной архитектурно-строительной академии десять лет проработал в ОАО «Воронежнефтепродукт». В дальнейшем трудился в управлениях муниципального заказа, бюджетной политики и организации закупок для муниципальных нужд администрации Воронежа и возглавлял департамент жилищно-коммунального хозяйства. В 2010–2015 годах Вадим Кстенин руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, после чего вернулся в мэрию на должность первого заместителя главы. Возглавил мэрию в декабре 2017 года.

Сергей Толмачев, Воронеж