Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГМЗ «Петергоф» закупит бахил на 15 млн рублей

ГМЗ «Петергоф» ищет поставщика одноразовых бахид для нескольких филиалов музея. За два варианта бахил музей готов заплатить 15,3 млн руб. Исполнителя выберут на этой неделе, пишет 22 марта «Деловой Петербург».

В документации на сайте госзакупок отмечается, что поставщик будет должен каждый месяц доставлять бахилы в Большой Петергофский дворец, музей «Особая кладовая», музеи Нижнего парка и Александрии, музей «Царицын и Ольгин павильоны», а также малые музеи. В документации на сайте госзакупок в списке получателей поставок указаны Дворцовый проспект города Ломоносова и несколько музейных объекторв — Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец и дворец Петра III.

Как обозначили в ГМЗ «Петергоф», необходимо два вида бахил — одноразовые, из спанбонда, с частично ламинированной полиэтиленовой пленкой и полиэтиленовые водонепроницаемые бахилы высокой прочности и повышенной плотности. За пару первых придется отдать 10,5 руб., всего таких требуется 1,4 млн пар. За вторые — 4,9 руб. за пару, каких необходимо 113 тыс.

Начать реализацию госзаказа исполнитель должен будет уже в апреле. Завершение поставок и доставок запланировано на декабрь.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...