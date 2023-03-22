Мэрия Челябинска согласовала пикет в защиту врачей и прав женщин на аборт

Администрация Челябинска согласовала массовый пикет в защиту врачей и репродуктивных прав женщин, но не на той площадке, где планировалась акция. Вместо сквера на Алом поле, мероприятие пройдет в сквере у дворца культуры имени Колющенко, сообщается на странице сообщества «Уральская феминистская инициатива» в официальной сети «ВКонтакте».

Массовый пикет с числом участником 50 человек запланирован на 26 марта. Мероприятие пройдет с 12:30 до 14:30. Отказ в проведении пикета на Алом поле администрация города обосновала тем, что площадка 26 марта будет занята с 8 до 22 часов для проведения «иного мероприятия» по ранее поданному инициативной группой граждан уведомлению.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», участники феминистского движения намерены выразить протест «против антиврачебной деятельности ультраправых организаций и потворствующей им политики властей, препятствующих нормальной реализации права женщин на аборт в Челябинске».