Директора автобазы госсовета Удмуртии будут судить за взятку при заключении контрактов

В столице Удмуртии перед судом предстанет директор автобазы госсовета Удмуртии, которого обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело рассмотрит Первомайский районный суд.

Так, по данным следствия, мужчина с 2020 по 2022 года предоставлял директору коммерческой организации информацию о контрактах на поставку автозапчастей, по которым планировалось провести аукцион.

Кроме того, мужчина за деньги предложил организации предоставить бюджетному учреждению контракт с заранее оговоренной ценой, а также фиктивные предложения от других компаний и завышенной стоимостью. Таким образом он исключил организации-конкурентов из аукциона, а также обеспечил беспрепятственное заключение контракта с автобазой.

Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 280 тыс. руб.