В Удмуртии директор бюджетного учреждения обвиняется в получении крупной взятки за контракты на поставку автозапчастей

В Удмуртии задержали 57-летнего директора бюджетного учреждения в Удмуртии, который обвиняется в получении взяток на 350 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республики, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2020-2022 годах он способствовал заключению контрактов с фирмой на поставку автомобильных деталей и запчастей, за это получил взятку от ее руководителя. Его задержали по итогам следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СК совместно с УФСБ по Удмуртии. Они провели обыски в бюджетном учреждении и фирме, изъяли и осмотрели документацию, компьютерную технику, деньги, опросили сотрудников этих организаций.

Всех по данным следствия выявлено пять фактов заключения контрактов обвиняемым на поставку запчастей для учреждения за взятку от руководителя фирмы. В общей сложности обвиняемый получил свыше 350 тыс. руб.

Обвиняемый помещен под домашний арест.

По данным источника «Ъ-Удмуртия», речь идет о директоре бюджетного учреждения «Автобаза Госсовета Удмуртской Республики».

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