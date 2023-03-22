Незаменимый пластик

Предприятия пока не готовы к полному отказу от пластиковой упаковки и других неэкологичных компонентов. Альтернативы на рынке либо просто нет, либо она сильно дороже привычных изделий, говорят собеседники “Ъ FM”. 21 марта в Минпромторге заявили, что собираются ограничить оборот пластиковых изделий. При этом речь о запрете импорта пока не идет, хотя СМИ сообщали, что правительство готовится именно к этому. Но готов ли бизнес к такому переходу? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Идея запретить некоторые пластиковые изделия появилась еще в 2021-м с подачи Российского экологического оператора. Там передали Минпромторгу список из 28 позиций, среди которых были одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки. Предполагалось, что их запрет будет стимулировать переход на производство аналогичных товаров из биоразлагаемых материалов.

С тех пор вопрос оставался без движения, хотя планы по отказу от неэкологичной упаковки прописаны в нацпроекте «Экология». Однако ответственная за него структура так и не предоставила анализ последствий этого решения, говорит глава технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский. А в нынешних условиях, эта идея и вовсе выглядит запоздавшей, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Когда формировался нацпроект "Экология", ориентировались на европейский опыт отказа от трубочек, мешалок, пластиковой посуды и так далее. Но за это время не появилось никакого анализа последствий. А любые ограничения, особенно в настоящий момент, могут вводиться только после комплексного социально-экономического анализа возможности оперативно заместить этот объем продукции».

А масштаб негативных последствий напрямую зависит от типа изделия. Так, например, в случае с ватными палочками, в России производят только вату, в то время как само основание, как правило, импортное, рассказали собеседники “Ъ FM”. Поэтому ограничение их оборота может привести к дефициту. Сложная ситуация будет, например, и с трубочками для сока, говорит президент объединения «Союзнапитки» Максим Новиков:

«Пластиковые трубочки — это в основном упаковка для детей. Тесты которые бумажного аналога показывают не очень удовлетворительные свойства. Плюс бумажная трубочка не производится в России, она стоит в пять раз дороже, чем пластиковая. Соответственно, цена продукта гарантированно вырастет. Здесь как раз вопрос именно в целесообразности перехода на другие виды товаров. Если мы отказываемся от пластиковых трубочек, есть ли им замена на территории России? Нет».

Поэтому в Минпромторге 21 марта заверили, что речи об ограничении импорта не идет. Но, как добавили в ведомстве, по мере перехода на экологичные материалы — стекло, бумагу или дерево, спрос на зарубежный пластик будет снижаться естественным образом. Пока самый оптимальный вариант это переработка, а не полный отказ, говорит сооснователь проекта «Много лосося» Александр Мутовин:

«Вариантов перехода на экологически чистую, биоразлагаемую и полностью безопасную упаковку сейчас практически нет. Чтобы сделать хорошее производство такой одноразовой посуды потребуются годы. При этом доставочный бизнес хочет сделать экологичную упаковку. Самое правильное — это использовать перерабатываемый пластик. К сожалению, сегодня все так устроено, что потребитель должен сделать еще ряд дополнительных усилий, а именно помыть ее, отсортировать, выбросить в правильное место».

По задумке инициаторов отказа, российские фабрики, заточенные под производство изделий из пластика, могли бы бросить свои силы на переоборудование предприятий. Три года назад Минпромторг говорил, что на это потребуется 7 млрд руб. И западные технологии, которые из-за спецоперации на Украине, теперь либо недоступны, либо стали в несколько раз дороже, добавляют эксперты. Летом вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что процесс отказа от пластика будет постепенным. Но в нынешних условиях на это, похоже, могут уйти многие годы.

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