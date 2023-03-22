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Коммерсантъ FM
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РБК узнал о проблемах производителей электроники с получением льготных кредитов

У производителей электроники начались проблемы с получением льготных кредитов со ставкой 5% из-за согласований ведомств, рассказали РБК источники на рынке. По информации издания, Минцифры возвращает заявления о заключении соглашений на субсидии, поскольку не получило бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Да, действительно, сейчас есть промедление в получении льготных кредитов в рамках постановления №407, но мы рассчитываем, что в ближайшее время они начнут предоставляться»,— рассказала РБК глава консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

Еще один собеседник РБК на рынке радиоэлектроники сообщил, что сотрудники участвующих в этой программе банков пожаловались на отказы в предоставлении льготных кредитов. Они утверждают, что Минцифры возвращает заявления о заключении соглашений на субсидии из-за того, что до министерства не были доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.

В Сбербанке РБК подтвердили, что пока не выдают кредиты по программе. Представитель банка указал, что программа льготного кредитования у них действовала с 15 августа и до конца 2022 года, за этот период кредитная организация заключила договоры на общую сумму 55,8 млрд руб. «Сбербанк продолжит предоставлять заемщикам данный продукт сразу после заключения соглашения и выделения лимита субсидии»,— приводит РБК слова представителя банка.

Льготные кредиты были введены в марте 2022 года. В январе 2023-го правительство продлило срок действия меры на текущий и последующие годы. Также был расширен перечень электроники, производители которой могут претендовать на льготное финансирование. В него внесли телекоммуникационное и офисное оборудование. Период льготного кредитования увеличили с одного года до пяти лет. Минимальный размер кредита — 3 млрд, максимальный — 100 млрд руб. Льготные кредиты предоставляют, в частности, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Подробнее — в материале «Ъ» «Господдержку отсканировали».

Милена Костерева

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