Сорвана поставка медизделий в больницу Тольятти за 12,4 млн рублей

Сведения об ООО «Мед-Плюс» на два года включены в Реестр недобросовестных поставщиков. Поводом для этого стало неисполнение обществом обязательств по контакту на поставку медицинских изделий для больницы в Тольятти. Об этом сообщает региональное УФАС.

Ранее Тольяттинская городская клиническая больница № 5 проинформировала контрольный орган о том, что общество нарушило условия контракта. Региональное УФАС провело проверку и установило, что 26 августа минувшего года медицинское учреждение заключило с ООО «Мед-Плюс» соответствующий договор стоимостью более 12,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно условиям договора, компания должна была поставлять товар заказчику в течение десяти дней с момента подачи заявки. Однако больница получала медицинские изделия не в полном объеме либо они вообще не привозились. В связи с этим Тольяттинская городская клиническая больница № 5 расторгла договор с ООО «Мед-Плюс» в одностороннем порядке.

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Георгий Портнов