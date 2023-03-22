Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сорвана поставка медизделий в больницу Тольятти за 12,4 млн рублей

Сведения об ООО «Мед-Плюс» на два года включены в Реестр недобросовестных поставщиков. Поводом для этого стало неисполнение обществом обязательств по контакту на поставку медицинских изделий для больницы в Тольятти. Об этом сообщает региональное УФАС.

Ранее Тольяттинская городская клиническая больница № 5 проинформировала контрольный орган о том, что общество нарушило условия контракта. Региональное УФАС провело проверку и установило, что 26 августа минувшего года медицинское учреждение заключило с ООО «Мед-Плюс» соответствующий договор стоимостью более 12,4 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно условиям договора, компания должна была поставлять товар заказчику в течение десяти дней с момента подачи заявки. Однако больница получала медицинские изделия не в полном объеме либо они вообще не привозились. В связи с этим Тольяттинская городская клиническая больница № 5 расторгла договор с ООО «Мед-Плюс» в одностороннем порядке.

Ранее в Тольятти были сорваны работы по безопасности дорожного движения за 26,8 млн руб.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...