Экс-глава волгоградского СКР Музраев приговорен к 20 годам колонии по делу о теракте

Южный окружной военный суд признал экс-начальника управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева виновным в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Ему назначено 20 лет колонии, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Музраев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Михаил Музраев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По версии следствия, генерал долгие годы руководил в регионе «теневой структурой власти» и организовал покушение на губернатора, проводившего независимую политику, чтобы взять его под контроль.

Сторона защиты утверждала, что предположения следствия основаны на показаниях осужденных лиц, которых привлекал к ответственности глава областного управления СКР.

Подробнее о деле читайте в тексте «Ъ» «Генерал СКР назвался Сократом».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону