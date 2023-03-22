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Саратовским предпринимателям разрешили выкупать арендованное движимое госимущество

Представители малого и среднего бизнеса получили преимущественное право на выкуп арендуемого ими движимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Решение приняли депутаты регионального заксобрания.

Как сообщили в пресс-службе Саратовской областной думы, ранее аналогичное право предоставлялось только в отношении недвижимого имущества. Законопроект на рассмотрение заксобрания в конце февраля внес губернатор области Роман Бусаргин. В пояснительной записке к закинициативе сказано, что документом устанавливается, что срок рассрочки оплаты такого имущества при реализации преимущественного права на его приобретение не должен составлять менее трех лет.

Сергей Петунин

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