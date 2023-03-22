В Крыму и Севастополе хакеры взломали несколько радиостанций, объявив об эвакуации

В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Хакеры объявили о том, что на Крымском полуострове якобы готовится эвакуация с помощью паромных переправ.

«Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны»,— отметил Олег Крючков.

О хакерских атаках на местные радиостанции сообщил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он напомнил, что в случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно, а также по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, поскольку они аналоговые. Он подчеркнул, что в городе все спокойно.

В начале февраля были взломаны частные развлекательные радиостанции Ейска, Новороссийска, Геленджика и Армавира. В их эфирах прозвучало аудиосообщение о якобы угрозе ракетного авиаудара.

Татьяна Ручкина

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