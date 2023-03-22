ВТБ рассказал о вербовке телефонными мошенниками своих же жертв

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал РБК о новой схеме мошенничества по обналичиванию украденных денежных средств. По информации ВТБ, мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились их жертвами, и предлагали им официально устроиться на работу. В большинстве случаев целью мошенников были граждане старшего поколения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Злоумышленники от имени органов государственной безопасности начали звонить гражданам, которые ранее пострадали от рук мошенников, и предлагали им официально устроиться на работу по поиску преступников с ежемесячным доходом. После этого клиента начинали использовать в качестве дроппера. Мошенники переводили на банковскую карту согласившихся на работу россиян похищенные деньги и требовали выполнять указания по «спасению» средств, а на самом деле — незаконному обналичиванию чужих денег.

Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар объяснил, что за счет дропперов злоумышленники удлиняют и усложняют цепочку мошеннической схемы, запутывая следы для следственных органов и специалистов по информбезопасности. Кроме того, они подставляют под возможное наказание не себя, а дроппера. РБК отмечает, что обманутые граждане рискуют подпасть под уголовную ответственность.

В 2022 году, по данным Банка России, произошло более 876 тыс. операций с банковскими картами без согласия клиентов, в результате которых мошенники похитили у россиян 14,165 млрд руб. Банкам удалось вернуть клиентам только 4,4% от украденных средств, или 618,4 млн руб.

О мерах Банка России по борьбе с мошенническими схемами — в материале «Ъ» «ЦБ объявил войну дропперам».

Милена Костерева