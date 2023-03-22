Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВТБ рассказал о вербовке телефонными мошенниками своих же жертв

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал РБК о новой схеме мошенничества по обналичиванию украденных денежных средств. По информации ВТБ, мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились их жертвами, и предлагали им официально устроиться на работу. В большинстве случаев целью мошенников были граждане старшего поколения.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Злоумышленники от имени органов государственной безопасности начали звонить гражданам, которые ранее пострадали от рук мошенников, и предлагали им официально устроиться на работу по поиску преступников с ежемесячным доходом. После этого клиента начинали использовать в качестве дроппера. Мошенники переводили на банковскую карту согласившихся на работу россиян похищенные деньги и требовали выполнять указания по «спасению» средств, а на самом деле — незаконному обналичиванию чужих денег.

Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар объяснил, что за счет дропперов злоумышленники удлиняют и усложняют цепочку мошеннической схемы, запутывая следы для следственных органов и специалистов по информбезопасности. Кроме того, они подставляют под возможное наказание не себя, а дроппера. РБК отмечает, что обманутые граждане рискуют подпасть под уголовную ответственность.

В 2022 году, по данным Банка России, произошло более 876 тыс. операций с банковскими картами без согласия клиентов, в результате которых мошенники похитили у россиян 14,165 млрд руб. Банкам удалось вернуть клиентам только 4,4% от украденных средств, или 618,4 млн руб.

О мерах Банка России по борьбе с мошенническими схемами — в материале «Ъ» «ЦБ объявил войну дропперам».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...